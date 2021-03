Come riporta Il Messaggero, venerdì inizierà il processo in cui è coinvolta la Lazio per il caso tamponi. In attesa degli atti dell'indagine, l'udienza verterà su quelli della Procura federale che, come scrive il quotidiano, vuole chiedere l'inibizione per Claudio Lotiato e sei punti di penalizzazione.