Il Messaggero sulla ripresa della Serie A: "Quarantena light, il calcio tratta"

"Quarantena light, il calcio tratta". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina al campionato di Serie A. Arriva un protocollo più snello per quanto riguarda gli allenamenti: meno tamponi e si tratta - si legge all'interno a pagina 25 - sull'isolamento di 7 giorni. Dubbi sul decalogo per le gare.