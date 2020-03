"Serie A, si gioca con la paura", titola così Il Messaggero in edicola questa mattina. Il calcio torna in campo senza tifosi ma è costretto a navigare a vista. Il presidente Gravina: "Se un calciatore risulterà contagiato l'attività si fermerà". Il Governo allarga le zone rosse ma c'è la deroga per i campionati. Tommasi non ha dubbi: "Fermate il torneo".