Il messaggio di Conceiçao ai tifosi: "È principalmente per loro questa finale"

vedi letture

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby contro l'Inter, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Soddisfazione o rimpianti?

"Quello che abbiamo dimostrato oggi non siamo riusciti a dimostrarlo più volte in campionato. Se fossimo stati umili, con questo atteggiamento, non dico che in campionato sarebbe stata una passeggiata, ma avremmo fatto qualcosa di diverso. Sono molto contento per i ragazzi. Inter squadra fortissima, ho molto rispetto per loro, merita la semifinale di Champions".

Cosa dici ai tifosi?

"Io voglio abbracciare tutti i giocatori. Ringrazio i tifosi che sono stati mervaigliosi. Hanno tanta pazienza con la squadra. È principalmente per loro questa finale".