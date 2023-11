Il messaggio sui social di Theo Hernandez alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund

La gara di domani sera contro il Borussia Dortmund a San Siro è decisiva per il Milan che, in caso di due vittorie nelle ultime due partite del girone F di Champions League contro i tedeschi e il Newcastle, avrà la certezza di qualificarsi agli ottavi. In casa rossonera per ora si pensa solo alla sfida di domani sera contro i gialloneri, una gara non semplice, ma San Siro sarà caldissimo e dovrà trascinare il Diavolo verso la vittoria.

Tra i giocatori più attesi, c'è sicuramente anche Theo Hernandez, il quale è reduce dal gol vittoria su rigore che ha regalato i tre punti al Milan in campionato contro la Fiorentina. Alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund, il terzino francese, ormai uno dei leader indiscussi della formazione milanista, ha pubblicato questo messaggio su X: "Sempre Milan!".