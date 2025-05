Il Messico ne convoca 35: c'è anche Santi Gimenez

Il Messico, con il CT Javier Aguirre, ha annunciato la lista dei 35 giocatori convocati per le amichevoli contro le Nazionali di Svizzera e Turchia, in programma il 7 giugno a Salt Lake City e il 10 giugno in Carolina del Nord. Il ritiro inizierà lunedì 26 maggio con 12 giocatori, mentre il resto del gruppo si unirà domenica 1° giugno.

Le partite contro Svizzera e Turchia serviranno come preparazione per la Gold Cup 2025, una delle competizioni più importanti nel percorso di Javier Aguirre, in quanto ultimo torneo in programma per la Tricolor prima della Coppa del Mondo 2026. Tra i calciatori che prenderanno agli impegni sopracitati solo due 'italiani': Johan Vasquez del Genoa e Santi Gimenez, attaccante del Milan. Senza dimenticare l'ex Napoli Hirving Lozano, ora in MLS per giocare con la maglia del San Diego FC.

La lista completa dei convocati

Portieri: Alex Padilla Pérez (Pumas), Luis Ángel Malagón Velázquez (América), José Raúl Rangel Aguilar (Guadalajara), Francisco Guillermo Ochoa Magaña (AVS).

Difensori: Jorge Eduardo Sánchez Ramos (Cruz Azul), Julián Vicente Araujo Zúñiga (Bournemouth), Emilio Lara Contreras (Necaxa), Israel Reyes Romero (América), César Jasib Montes Castro (Lokomotiv Mosca), Ramón Juárez del Castillo (América), Juan José Sánchez Purata (Tigres), Gilberto Sepúlveda López (Guadalajara), Johan Felipe Vásquez Ibarra (Genoa), Jesús Gilberto Orozco Chiquete (Cruz Azul), Mateo Chávez García (AZ Alkmaar), Jesús Alberto Angulo Uriarte (Tigres), Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos (Toluca).

Centrocampisti: Edson Omar Álvarez Velázquez (West Ham), Luis Gerardo Chávez Magallón (Dinamo Mosca), Marcel Alejandro Ruiz Suárez (Toluca), Erick Antonio Lira Méndez (Cruz Azul), Orbelín Pineda Alvarado (AEK Atene), Gilberto Rafael Mora Zambrano (Tijuana), Carlos Alberto Rodríguez Gómez (Cruz Azul), Ángel Jeremy Márquez Castañeda (Atlas).

Attaccanti: Hirving Rodrigo Lozano Bahena (San Diego FC), Roberto Carlos Alvarado Hernández (Guadalajara), Efraín Álvarez (Tijuana), Raúl Alonso Jiménez Rodríguez (Fulham), Henry Josué Martín (América), Santiago Tomás Giménez Zolotarchuk (AC Milan), Ángel Baltazar Sepúlveda Sánchez (Cruz Azul), Ernesto Alexis Vega Rojas (Toluca), Julián Andrés Quiñones Quiñones (Al Qadsiah), César Saúl Huerta Valera (Anderlecht).