Il miglior gol rossonero di dicembre: vince Castillejo

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha comunicato che il premio di "miglior gol realizzato a dicembre" è stato assegnato a Samu Castillejo per la rete segnata contro la SPAL a San Siro.

And the winner is … @SamuCastillejo’s rocket shot against SPAL. His precious equaliser wins our Goal of the Month from December Award

È la grande conclusione di Samu contro la SPAL il gol più bello di dicembre pic.twitter.com/UGVaOeYcQR