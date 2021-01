Il miglior trequartista del Milan nel 2020: Hakan Calhanoglu

Se Kessie è stato il faro del centrocampo milanista nel 2020, quello della trequarti è stato certamente Hakan Calhanoglu. Bastano due numeri per far capire quanto il turco sia stato fondamentale per il Milan negli ultimi 12 mesi: 15 gol segnati e 15 assist. Ma forse la cosa che ha impressionato di più è stata la sua crescita dal punto di vista della personalità: senza il leader indiscusso Ibrahimovic, nelle ultime partite è stato proprio Calhanoglu a trascinare i suoi compagni. Il suo contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2021, i contatti tra le parti per il rinnovo sono in corso da tempo, nella speranza che possa arrivare presto la tanto attesa fumata bianca.