Il Milan a Milanello per la rifinitura tra la neve: Morata posa sorridente

vedi letture

Tra poco il Milan inizierà l'allenamento di rifinitura in vista della sfida in programma domani pomeriggio a San Siro contro la Juventus. Paulo Fonseca lavorerà su diversi aspetti tecnici e tattici per terminare al meglio la preparazione di una partita che potrebbe valere la stagione per la sua formazione, considerato il ritardo accumulato fino a questo momento in classifica.

La squadra lavorerà oggi in un Milanello completamente innevato, come testimoniato anche da Alvaro Morata che ha posato sorridente all'esterno del centro sportivo rossonero. Terminato l'allenamento, è prevista per le 14.15 la conferenza stampa di Paulo Fonseca, che potrete seguire grazie al consueto live testuale di MilanNews.it.