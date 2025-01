Il Milan a pranzo, un anno dopo. Jimenez esordì in A e Chaka Traoré segnò il primo gol

Il Milan a pranzo, un anno dopo. Rossoneri che in questa stagione non hanno mai giocato prima del pre-serale, alternandosi tra le 18 e le 21, coppe comprese. Era dal 7 gennaio 2024 che i rossoneri non giocavano un lunch match, l'ultima volta al "Castellani" di Empoli con un netto successo contro i toscani per 0-3, grazie alle reti di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traoré. In quella giornata fece il suo esordio in Serie A lo spagnolo Alex Jimenez, subentrato al 35' del primo tempo all'infortunato Alessandro Florenzi. E fu anche la giornata del primo gol in A di Chaka Traoré

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlović, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão. A disp.: Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihăilă; Djurić. A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Løvik, Trabucchi; Camara, Estévez, Keita, Hainaut, Plicco; Almqvist, Haj, Ondrejka. All.: Pecchia.

ARBITRO: Abisso di Palermo.