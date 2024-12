Il Milan a San Siro: per i rossoneri è (quasi) sempre clean sheet: il dato

Milan-Genoa, terminata 0-0 ha portato con sè tanta delusione e una bordata di fischi, con la contestazione del pubblico rossonero nonostante la festa del 125° anniversario del club, ma c'è davvero poco da festeggiare. Il Milan doveva semplicemente vincere e non è stato in grado di farlo, per l'ennesima volta in questa stagione.

I NUMERI OPTA

Il Milan è la squadra che conta più clean sheet interni in questo campionato (sei). Solo il Bologna (tre) ha subito meno gol dei rossoneri (quattro) in match casalinghi nel torneo in corso.