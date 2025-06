Il Milan annuncia un'amichevole con il Chelsea il 10 agosto a Londra

AC Milan è lieto di annunciare che affronterà il Chelsea Football Club in un’amichevole pre-campionato, in programma per domenica 10 agosto alle ore 15:00 (BST) a Stamford Bridge, nel cuore di Londra.

L’incontro con il Chelsea segue di un giorno la partita contro il Leeds United, in calendario per sabato 9 agosto all’Aviva Stadium di Dublino. Questo doppio impegno contro avversari di alto livello rappresenterà un ottimo test per la squadra di Allegri in attesa dell’inizio della stagione 2025/26.

All’inizio dell’estate, i rossoneri saranno impegnati nel Pre-Season Tour 2025, nella regione Asia-Pacifico, dove affronteranno l’Arsenal a Singapore il 23 luglio, il Liverpool a Hong Kong il 26 luglio e il Perth Glory a Perth, in Australia Occidentale, il 31 luglio.

I dettagli relativi alla vendita dei biglietti per la sfida contro il Chelsea saranno comunicati nelle prossime settimane.