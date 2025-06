Oggi la Spagna di Javi Guerra sfida l'Italia U21 per il primo posto nel girone

Questa sera l'Italia U21 chiude il suo girone a UEFA Euro U21 2025 che si sta disputando in Slovacchia: gli Azzurrini hanno vinto le prime due partite del girone contro Romania e i padroni di casa, staccando così il pass per i quarti di finale con un turno di anticipo. Questa sera alle 21 è prevista proprio l'ultima gara del girone contro la Spagna che, con risultati pirotecnici e vittorie all'ultimo secondo, si ritrova nella stessa situazione della nazionale italiana: chi vince guadagna il primo posto nel girone, la sconfitta si deve accontentare della seconda piazza.

Nella Spagna uno degli uomini di punta è il 22enne Javi Guerra, uno degli obiettivi forti del mercato del Milan. Il calciatore del Valencia ha giocato da titolare per 90 minuti entrambe le partite del girone disputate fino a qui: la vittoria per 3-2 sulla Slovacchia e quella per 2-1 contro la Romania. In tutte e due le gare è stato tra i migliori in campo: questa sera, per tutti i tifosi rossoneri interessari al suo talento, è una buona occasione per vederlo all'opera, con la gara che sarà trasmessa dalle reti Rai.