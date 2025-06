Milan, la prima offerta per Javi Guerra: 16 milioni più 4 di bonus

Non solo giocatori di grande esperienza come Luka Modric, per cui si aspetta la fine del Mondiale per Club, e Granit Xhaka, per cui questa settimana ci si attendono risvolti importanti, il Milan va a caccia anche di profili di prospettiva per il centrocampo. Il nome che più di tutti sta emergendo nelle ultime ore è quello del 22enne spagnolo Javi Guerra che, nonostante la giovane età, è già da tempo nel giro della prima squadra del Valencia con cui si è messo in mostra. Oggi è impegnato nell'Europeo U21.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle scorse ore, il Milan ha presentato una prima offerta formale al Valencia per Javi Guerra. La cifra totale messa sul piatto da Tare e soci è di 20 milioni di euro, comprensiva di parte fissa e bonus. Scendendo nel particolare, il primo assalto rossonero al talento spagnolo del Valencia è così composto: 16 milioni di parte fissa a cui si aggiungono 4 milioni di euro per quanto riguarda i bonus. La sensazione è che l'offerta dovrà essere alzata almeno fino a 25 milioni, la richiesta del club iberico.