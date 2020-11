Il Milan aspetta Pioli, ma Bonera non fa rimpiangere mister Stefano: due vittorie e un pareggio per l'ex difensore

In un momento di particolare importanza della stagione il Milan ha dovuto far fronte a diversi infortuni, ad esempio oggi contro la Fiorentina mancavano Ibra, Leao, Castillejo, Bennacer e Musacchio, e soprattutto all'assenza di mister Pioli. Ormai tre settimane fa il club dava la notizia della positività al Coronavirus dell'allenatore e del suo vice, informando anche che il suo posto sarebbe stato preso temporanemanete dal collaboratore tecnico Daniele Bonera. L'alchimia fra la squadra e mister Pioli è ormai cosa nota a tutti, e la sua assenza ha sicuramente fatto temere un possibile calo nel rendimento dei rossoneri. Il suo sostituto però non sta facendo rimpiangere il tecnico emiliano, anche perché grazie alla tecnologia Pioli è sempre in contatto con la squadra (si veda la videochiamata al termine del match con la Fiorentina), ma bisogna riconoscere anche il lavoro di Bonera. Scaraventato all'improvviso sulla difficile panchina rossonera, in tre partite Daniele ha ottenuto due grandi vittorie contro avversari difficili, Napoli e Fiorentina, e un pareggio in Europa League contro il Lille, continuando così l'ottimo lavoro iniziato in precedenza da Pioli, che ovviamente tornerà presto a disposizione. Ma fino a quel momento ci sarà sempre l'ottimo Bonera, che in silenzio sta continuando a tenere saldamente le redini di un lanciatissimo Milan.