Il Milan batte il Bologna col pilota automatico, ma ora qualcosa cambierà. Intanto arriva Thiaw

Torna subito alla vittoria il Milan, trovando il secondo successo su due partite casalinghe, battendo per 2-0 il Bologna con le reti nel primo tempo di Rafael Leao su assist di De Ketelaere e di Giroud nel secondo tempo su assist del portoghese col numero 17. I rossoneri ritrovano, dunque, la testa della classifica (in attesa del Napoli impegnato questa sera a Firenze), con un punto in più sull'Inter e due sulla Juventus.



Pilota automatico

La prestazione di Tonali e compagni è stata sicuramente convincente, così come alla prima contro l'Udinese che alla seconda contro l'Atalanta; oltre al consueto dinamismo tattico e alla grande qualità in fase di possesso (accentuata dall'ottima prova di De Ketelaere), ieri i rossoneri hanno fatto valere anche attenzione e concentrazione in fase difensiva che più decisione (migliorabile) in fase offensiva. La squadra sta bene, ma, come dichiarato da Piolio nel post partita, ora "qualcosa cambierà": con 7 partite in 21 giorni il Milan dovrà ragionare su rotazione e gestione per riuscire a tenere l'altissimo livello tecnico e di intensità a cui si è abituati.

E arriva Thiaw

Oltre alla good news sulla vittoria contro il Bologna, ieri sera è arrivata anche un'altra buona notizia di calciomercato: il Milan, infatti, completerà la retroguardia con l'acquisto di Malik Thiaw, difensore tedesco classe 2001 proveniente dallo Schalke04 a titolo definitivo per 5 milioni di euro; lo ha confermato anche Stefano Pioli nel post partita a SkySport: "È un giocatore di grande prospettiva, è veloce, è intelligente, ha buona tecnica e fisicità. È un ragazzo che ha le caratteristiche giuste per stare dentro il nostro gruppo”. Previsto per oggi il suo arrivo a Milano, domani le visite mediche.