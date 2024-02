Il Milan celebra Gabbia sui propri canali social: "Wall"

Rientrato dal prestito al Villarreal lo scorso gennaio, a suon di prestazioni di altissimo livello Matteo Gabbia ha conquistato la fiducia di tutto l'ambiente Milan, dai tifosi allo staff tecnico arrivando anche ai piani alti della società, soddisfatti del suo rendimento al punto che hanno stravolto i loro piani escludendo la possibilità di investire su un altro difensore nello scorso calciomercato.

Questa fiducia sta venendo senza ombra di dubbio ripagata dal 46 rossonero, visto che anche ieri contro il Napoli Gabbia è stato uno dei migliori in campo. A fronte di questo il Milan ha deciso di celebrare il suo difensore centrale con un post social scrivendo: "Come si dice Gabbia in inglese? WALL".