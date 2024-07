Il Milan celebra il 125° anniversario anche nella seconda maglia: il dettaglio

Il nuovo Away kit è stato svelato in anteprima ieri sera allo Yankee Stadium, durante l’amichevole che il Milan ha giocato contro il Manchester City. In un’epica prima volta per il Milan, la squadra ha indossato l’Home kit nel primo tempo e poi ha sorpreso i tifosi passando al nuovo Away kit per il secondo tempo, segnando così il suo debutto ufficiale in campo in una modalità inedita per il Club.

I dettagli fanno la differenza nell’Away kit 24/25 dell'AC Milan. Il classico kit da trasferta bianco, abbinato a un colletto a polo rosso e nero e a un crest monocromatico, incarna lo spirito di successo e l’eleganza di una squadra che è sinonimo di Beautiful Game. Un pattern gessato tonale aggiunge poi un tocco storico, onorando le origini di AC Milan come Milan Football and Cricket Club.

Inserito dietro il colletto, così come nel nuovo Home kit, la patch celebrativa per i 125 anni che il Milan festeggerà nel corso della stagione: il dettaglio nella foto a fine articolo.