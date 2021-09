Il Milan celebra Rebic: terza rete nelle ultime tre gare contro la Juventus

Il Milan ha pubblicato un post sui suoi profili social per celebrare il gol di Ante Rebic di ieri sera nell’1-1 contro la Juventus all’Allianz Stadium. La società rossonera scrive: “Ante fa 3! Terza rete nelle ultime tre gare contro i bianconeri”. La Juventus è entrata ormai fra le vittime preferito del calciatore croato.

Juventus are fast becoming one of Ante Rebić’s favourite victims



