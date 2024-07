Il Milan cerca condizione e titolarissimi: pareggio a ritmi bassi contro il Rapid Vienna

Finisce 1-1 a Vienna la prima amichevole dell'offseason rossonera contro il Rapid. Nel primo tempo i rossoneri faticano e non poco a uscire dalla propria metà campo e rischiano almeno in tre occasioni di subire gol: in una circostanza sono anche salvati dal palo. L'unico tiro del Diavolo arriva con Pobega al 42° ed è una conclusione che finisce molto alta sopra la traversa.

Nel secondo tempo meglio i rossoneri che, in generale, hanno pagato una condizione peggiore e delle gambe più pesanti rispetto agli avversari che inizieranno con le gare ufficiali tra cinque giorni. Il Milan nella ripresa trova il gol del vantaggio con Florenzi su assist di Maldini e si fa vedere con più frequenza dalle parti di Hedl: ma alla fine, a due minuti dal 90esimo, il gol del pareggio di Demir sigilla un risultato giusto per quanto si è visto in campo. Il Diavolo a fine settimana partirà per gli Stati Uniti e Fonseca aspetta di recuperare tutti i titolari che torneranno alla base uno dopo l'altro.

LE DUE FORMAZIONI DEL MILAN

MILAN PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Adli, Pobega; Chukwueze, Liberali, Chaka Traoré; Colombo

MILAN SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Torriani; Bakoune, Kalulu, Tomori, Jimenez; Bennacer, Florenzi; Cuenca, Loftus, Saelemaekers; Maldini