Il Milan contribuisce ad avvicinare l'Italia al 5° posto Champions. La situazione

L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? Al momento sì ed è stato importantissimo il successo del Milan contro il Girona, perché avvenuto contro una spagnola, in questo momento prima inseguitrice. La squadra di Michel col ko a San Siro è fuori dal torneo e toglie alla Spagna una rappresentante, discriminante che peserà non poco sul ranking. Questa sera Roma e Lazio possono darci un'ulteriore mano.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 15.714

2. Italia 14.687

---- ---- ----

3. Spagna 13.857

4. Portogallo 12.450

5. Belgio 12.100

6. Germania 11.359

7. Francia 10.821

8. Svezia 9.375

9. Olanda 8.791

10. Repubblica Ceca 8.700



<b>Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking</b>

1. Inter 20.250 punti

2. Milan 18.500

3. Atalanta 17.750

3. Juventus 15.500

4. Lazio 14.500

6. Fiorentina 14.000

7. Bologna 10.000

8. Roma 7.000

Punti totali 117.500 - Media 14.687