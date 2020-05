Il Milan e gli auguri a Dino Sani, protagonista della prima Coppa dei Campioni

Il Milan, intervenuto sul proprio profilo Twitter, ha augurato un felice compleanno a Dino Sani, ex centrocampista rossonero che oggi compie 88 anni. San giocò al Milan dal 1961 al 1964, vincendo la prima Coppa dei Campioni del Diavolo contro il Benfica.

Happy birthday to Dino Sani, he turns 88 today!

Tanti auguri a Dino Sani per i suoi 88 anni! #SempreMilan pic.twitter.com/4T3McBGY4m