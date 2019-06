Il Milan e il "Goal of the Day": Nesta contro il Chievo

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Alessandro Nesta contro il Chievo del 9 aprie 2006: "Perfetto in difesa, ma anche in attacco non era mica male".

🇮🇹 Alessandro Nesta: the definition of a complete defender and, when needed, a decisive striker

🇮🇹 @Nesta: perfetto in difesa, ma anche in attacco non era mica male pic.twitter.com/zL3aenMwyt — AC Milan (@acmilan) 13 giugno 2019