Il Milan e il "Goal of the Day": Prati al posto giusto al momento giusto contro il Bologna

Nel consueto appuntamento del "Goal of the Day", il Milan ha scelto la rete di Pierino Prati contro il Bologna del primo marzo 1970: "Pierino come sempre è nel posto giusto al momento giusto e segna il gol-vittoria".

#OnThisDay

In the right place at the right time: Prati scores a close-range goal for the three points

Pierino come sempre è nel posto giusto al momento giusto e segna il gol-vittoria pic.twitter.com/81JezfiV3P