Il Milan e il miglior gol del 2020/21: ecco gli ottavi di finale

La stagione si è da poco conclusa con un verdetto unanime sia per la Prima Squadra maschile sia per quella femminile: secondo posto in campionato e meritata qualificazione in Champions League. Un'annata positiva, dunque, resa ancora più entusiasmante da giocate e gol da applausi. Iniziamo oggi a votare per il miglior gol del 2020/21: 16 reti in gara, si parte dagli Ottavi di finale e potrai scegliere il tuo preferito sui canali social AC Milan.

Ecco il tabellone completo:

Zlatan Ibrahimović (Napoli-Milan) vs Hakan Çalhanoğlu (Fiorentina-Milan)

Rafael Leão (Benevento-Milan) vs Theo Hernández (Milan-Spezia)

Giacomo Olzer (Milan-Empoli Primavera) vs Ante Rebić (Juventus-Milan)

Valentina Giacinti (Inter-Milan Femminile) vs Diogo Dalot (Hellas Verona-Milan)

Ante Rebić (Roma-Milan) vs Zlatan Ibrahimović (Udinese-Milan)

Andrea Capone (Milan-Bologna Primavera) vs Fikayo Tomori (Juventus-Milan)

Valentina Bergamaschi (Pink Bari-Milan Femminile) vs Rafael Leão (Sassuolo-Milan)

Brahim Díaz (Juventus-Milan) vs Rade Krunić (Hellas Verona-Milan)