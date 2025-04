Il Milan e il passaggio al 3-4-3. CorSport: "Solidità e gol, scacco in una mossa"

Il Milan sembra aver cambiato marcia nelle ultime settimane dopo che Sergio Conceiçao ha deciso di cambiare modulo e passare al 3-4-3. "Solidità e gol, scacco in una mossa" è il titolo odierno del Corriere dello Sport che spiega che con questo nuovo sistema di gioco il Diavolo è sicuramente più solido in fase difensiva e più prolifico in attacco (quattro gol all'Udinese, tre all'Inter e due al Venezia).

A giovare del cambio modulo sono stati poi anche diversi giocatori: tra questi ci sono sicuramente Alex Jimenez e Theo Hernandez che hanno ora meno compiti difensivi e possono pensare più a spingere. Anche Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori sembrano trovarsi meglio in una difesa a tre. Esaltate anche le qualità di Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana che non sono più "abbandonati" in mezzo al campo, ma hanno ora maggiore protezione.