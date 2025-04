Il Milan è la kryptonite di Inzaghi: Conceicao in finale sulle ali di Jovic

Meglio di così, al Milan non poteva andare. I rossoneri allungano l’imbattibilità stagionale nel derby e vanno oltre: 3-0 all’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In finale ci va la formazione di Sergio Conceicao, nona in classifica ma paradossalmente più vicina alla vittoria del secondo trofeo stagionale di quanto l’Inter non sia prossima al primo. Adesso, manca solo l’avversario per la finale della competizione, in programma il 14 aprile all’Olimpico: a meno di sorprese, sarà il Bologna, tra poche ore in campo con l’Empoli dopo il 3-0 dell’andata. È un successo, peraltro, che qualifica i rossoneri alla Supercoppa Italiana e avvicina il trofeo alla conferma in Arabia Saudita.

Sulle ali di Jovic. Mister 60 milioni è il grande protagonista della serata con una doppietta: l'8 in pagella è inevitabile. Menzione d’onore per Reijnders, autore del terzo gol, e Theo. E pensare che il centravanti serbo è arrivato al Milan un po’ per caso, dopo che era sfumato l’arrivo di Taremi, oggi controfigura di quello visto al Porto.

Le parole di Sergio Conceiçao. Il sigaro non c’è ancora, i sorrisi ci sono: “Quello che abbiamo dimostrato oggi non siamo riusciti a dimostrarlo più volte in campionato - dice il tecnico portoghese in conferenza stampa -. Se fossimo stati umili, con questo atteggiamento, non dico che in campionato sarebbe stata una passeggiata, ma avremmo fatto qualcosa di diverso. Sono molto contento per i ragazzi. Inter squadra fortissima, ho molto rispetto per loro, merita la semifinale di Champions".