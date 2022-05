Il Milan è la seconda squadra che calcia di più in porta in Serie A

Nonostante le recenti partite in cui il Milan fa fatica a trovare la via del gol, ai rossoneri di certo non si può dire che non ci provino. Come riportato dal sito della Lega Serie A, il Milan, con 552 tiri effettuati, è la seconda squadra del nostro campionato che più prova conclusioni verso la porta avversaria. A comandare questa speciale classifica c’è l’Inter con 596 tiri. Dopo il Milan troviamo il Napoli (541), l’Atalanta (535), la Roma (534) e il Sassuolo (530).