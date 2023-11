Il Milan è la seconda squadra in serie A ad aver subito più torti arbitrali dal 2020 ad oggi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina il rendimento degli arbitri di Serie A, i quali hanno commesso parecchi errori non solo quest'anno, ma nelle ultime stagioni. La Rosea riporta anche la classifica in base al totale degli errori contro dal campionato 2020-2021 ad oggi: in vetta a questa speciale graduatoria c'è il Torino con 230 errori, seguito da Milan (121), Roma (114), Juventus (103) e Inter (102).



Dunque i rossoneri tra le big sono la squadra ad aver subito il maggior numero di torti arbitrali secondo la Gazzetta dello Sport.