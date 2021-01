Il Milan è la squadra ad aver giocato di più in Italia: 26 gare tra campionato ed Europa League

Con 26 gare complessive da settembre a gennaio, il Milan è la squadra italiana ad aver giocato di più in questa stagione. I rossoneri, oltre alle 17 di campionato, hanno disputato tre gare di preliminari e sei del girone di Europa League. Dietro ai rossoneri ci sono solo Inter, Roma e Lazio, con tre partite in meno. Atalanta, Juventus e Napoli, le altre ad aver giocato in Europa, hanno una gara da recuperare in campionato.