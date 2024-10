Il Milan è partito con il freno a mano: conquistati 7 punti in meno rispetto all'anno scorso

vedi letture

La sconfitta di ieri contro il Napoli mette il mondo Milan difronte ad un evidenza piuttosto chiara: questa squadra non riesce (ancor) a trovare una quadra. Non ha ancora un'identità precisa, perché è in grado di vincere, bene, il derby contro l'Inter, ma perdere in maniera goffa, se proprio vogliamo attribuire un aggettivo, contro Parma, Fiorentina e Napoli per l'appunto.

Ad oggi la formazione di Paulo Fonseca è fuori dalla corsa allo scudetto, anche perché per vincere il tricolore c'è bisogno di molto altro, che in questo momento il Milan non sembra avere. Come i punti ad esempio. Rispetto ad un anno fa, a questo punto esatto della stagione, il Diavolo ha addirittura 7 punti in meno, 14 contro i 21 che Stefano Pioli e squadra avevano conquistato dopo 10 partite.

Ma in generale è proprio l'andamento che preoccupa, perché questa è la peggior partenza del Milan in campionato da 4 anni a questa parte. Basti pensare che nel 20/21 la formazione rossonera aveva conquistato 21 punti nelle prime 10 giornate, 25 nell'anno dello scudetto, 20 il seguente e 21, per l'appunto, lo scorso.