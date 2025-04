Il Milan è senza un direttore sportivo riconosciuto operativamente da 680 giorni

In queste settimane la ricerca del direttore sportivo del Milan è diventata una vera e propria telenovela. E non sono tanto i tempi con i quali i rossoneri ci stanno mettendo a trovare la persona giusta, perché fin da subito il club ha dichiarato di voler fare una scelta ponderata e senza fretta, ma piuttosto i tanti colpi di scena che sono accaduti lungo il percorso a rendere questa storia una piccola Odissea. Prima il viaggio gli incontri di Cardinale e Ibra con i candidati, poi il viaggio di Furlani a New York per farsi confermare dallo stesso proprietario i pieni poteri sulla scelta e infine il clamoroso dietrofront con Fabio Paratici.

Insomma, oggi al vaglio ci sono soprattutto Igli Tare e Tony D'Amico: il primo è stato incontrato nei giorni scorsi a Roma ed è libero, il secondo è il preferito da Furlani ma è sotto contratto con l'Atalanta. Intanto il tempo passa e il Milan rimane senza direttore sportivo. Una figura che a livello operativo e riconosciuta ufficialmente manca da 680 giorni. L'ultimo a ricoprire la carica, riconosciuto ufficialmente, era stato Frederic Massara. Da quando è andato via lui, i rossoneri hanno solo indicato per un breve periodo di tempo a organigramma Antonio D'Ottavio ma senza presentarlo come tale in via ufficiale.