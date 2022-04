Il Milan gioca, ma non segna. E quando segna... Ora all-in Scudetto contro tutto e tutti

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è chiusa in modo brusco, doloroso e forse anche inaspettato la Coppa Italia 2021-2022 del Milan. I rossoneri, infatti, escono sconfitti per 3-0 dal confronto con l'Inter dopo lo 0-0 dell'andata: decisiva la doppietta di Lautaro Martinez nel primo tempo e l'autogol nel finale di Kalulu.

Risultato pesante

Risultato pesante e bugiardo per ciò che si è visto in campo, con il Milan che ha creato tanto e sfruttato pochissimo, tranne nel momento in cui Bennacer, con un bel mancino da fuori, aveva riaperto totalmente i giochi; lì, però, l'arbitro Mariani e il VAR hanno deciso di fermare le speranze rimonta dei milanisti, annullando per fuorigioco di Kalulu la rete dell'algerino. I dubbi sono tantissimi e sembra evidente che la decisione del direttore di gara sia eccessivamente burocratica e poco di campo.

All-in Scudetto

In fin dei conti, comunque, l'Inter si è dimostrata più cinica e concreta del Milan e, siccome nel calcio vince chi segna, ha meritato il passaggio in finale. Ai rossoneri va rimproverata la solita imprecisione nell'ultima scelta (che sia tiro o passaggio decisivo), al quale si sono aggiunte ieri le rarissime amnesie difensive di Tomori che hanno, di fatto, dato strada ai nerazzurri. Ora il Milan dovrà concentrarsi unicamente sullo Scudetto: mancano 5 gare alla fine e la classifica recita +2 con l'asterisco. Non tutto dipende dai rossoneri: l'Inter ha il destino nelle proprie mani e, come spesso accaduto in questa stagione, possono essere le discutibili scelte arbitrale a spostare le partite e le competizioni in un senso o nell'altro.