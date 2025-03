Il Milan Glorie perde l'amichevole con il Tottenham: gli highlights della partita

vedi letture

Nel pomeriggio di ieri è andata in scena l'amichevole tra Spurs Legends e Milan Glorie nella splendida cornice del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. L'evento, di natura benefica, è servito a sostenere i progetti di Tottenham Hotspur Foundation e Fondazione Milan, contribuendo al programma internazionale Sport for Change, che attraverso lo sport aiuta tanti giovani che vivono in contesti sociali vulnerabili.

Il match è terminato con un punteggio rotondo di 6-2 per gli inglesi, in un pomeriggio di sorrisi, ricordi e tanti gol, con due formazioni che hanno fatto divertire i presenti allo stadio. Condizione fisica degli inglesi che è stata quasi clamorosa, con Defoe e Lennon che sono stati imprendibili per tutta la durata del match. Ma l'highlight dell'evento è rossonero, con la punizione all'incrocio di Pirlo nel finale di partita: un gesto tecnico che è valso il prezzo del biglietto.

Clicca qui per vedere tutti i gol e le azioni pericolose del match!