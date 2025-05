Il Milan ha conquistato 19 punti da situazioni di svantaggio: nessuno come i rossoneri in Serie A

Chiude il turno la vittoria in rimonta del Milan a Marassi contro il Genoa. I rossoblù passano con Vitinha – a segno dopo appena 59 secondi dal suo ingresso in campo, terzo gol più rapido da subentrato in questo campionato – ma i rossoneri reagiscono con forza: Leão suona la carica con l’ottavo gol stagionale (più otto assist), e poi arriva anche l’autogol di Frendrup a completare il ribaltone in due minuti.

È la seconda vittoria di fila per il Milan, che ha conquistato 19 punti da situazioni di svantaggio, più di ogni altra squadra in campionato, e infila la terza trasferta vincente consecutiva, segnale di una ritrovata continuità lontano da San Siro. Nel Genoa battuto, brilla ancora Aarón Martín che trova il quinto assist stagionale servendo un pallone d’oro a Vitinha. Lo riferisce il sto della Lega Serie A.