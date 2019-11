Il Milan ha il tabù Sarri. Pioli ha il tabù Juventus

Maurizio Sarri per continuare il suo magic moment alla guida della Vecchia Signora dovrà evitare la prima sconfitta per mano del Milan. Stefano Pioli per silenziare le critiche che continuano a piovere sul Diavolo dovrà cercare di sfatare il tabù Juventus.

Curricula e destini opposti quelli dei mister che si sfideranno domenica sera nel posticipo della 12esima giornata di Serie A 2019-2020.

Quello in occasione di Juventus-Milan sarà il decimo incrocio fra Sarri e Pioli.

I precedenti rintracciati sorridono all’allenatore in bianconero che è avanti per successi, 5-3, e gol marcati, 13-10.

La primissima volta fu in occasione di Modena-Pescara, cadetteria 2005-2006. Terminò con un 2-0 per gli emiliani guidati dall’oggi rossonero. Quindi ecco altri 8 testa a testa tutti nel massimo campionato.

Curiosamente se le squadre dell’attuale bianconero fanno gol… portano a casa anche l’intera posta in palio. E’ successo 3 volte su 4 fra le mura amiche e s’è ripetuto 2 volte su 5 in trasferta. Una notizia da non sottovalutare se in squadra hai gente che si chiama Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa, Pjanic…

Chiudiamo ricordando che l’ex centrocampista/difensore bianconero (fra il 1984 e il 1987) è fermo a quota 199 vittorie come mister nei campionati professionistici italiani.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E PIOLI IN CAMPIONATO

5 vittorie Sarri

1 pareggio

3 vittorie Pioli

13 gol fatti squadre di Sarri

10 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E IL MILAN IN CAMPIONATO

4 vittorie Sarri

4 pareggi

0 vittorie Milan

16 gol fatti squadre di Sarri

8 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Pioli

3 pareggi

10 vittorie Juventus

5 gol fatti squadre di Pioli

24 gol fatti Juventus