Il Milan in prestito - Vasquez si prende la maglia da titolare ad Ascoli ma subisce due gol

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo;

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

Assente nella trasferta di Modena per squalifica. I pugliesi senza di lui strappano un pari ma il momento è complicato: due punti nelle ultime sei partite. Anche l'attaccante di scuola Milan è in difficoltà: il suo ultimo gol risale a due mesi fa, contribuendo al successo dei suoi contro la Ternana.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 30

Reti: 4

Assist: 0

- - -

Chaka Traoré (Palermo)

Solo panchina per l'ivoriano nel rocambolesco ko del Palermo contro il Pisa. I rosanero dopo essersi trovati avanti 0-2, hanno subito una clamorosa rimonta perdendo 4-3, complice anche un'espulsione sul 2-2. Dal suo arrivo in Sicilia solo due volte non è stato impiegato nemmeno per un minuto. Solo una volta, invece, è stato schierato dall'inizio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Devis Vasquez (Ascoli)

Il suo Ascoli perde a La Spezia e si trova al terzultimo posto in classifica. Se il torneo finisse oggi i marchigiani sarebbero retrocessi in Serie C. Il colombiano viene schierato titolare al posto di Viviano, risponde con buoni riflessi nelle diverse occasioni in cui viene chiamato in causa. Ha ben poche responsabilità sui gol.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 3

Reti subite: -4

Clean sheet: 1