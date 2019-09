Il Milan introduce i pop up store a San Siro: ecco quando verranno installati

A partire dal derby e per tutta la stagione, in corrispondenza dei gate 1 e 7, verranno installati dei pop-up store (letteralmente 'negozi a tempo', ndr), attivi dall'orario di apertura dei cancelli e fino al post-partita. Solamente in occasione della Stracittadina di sabato, inoltre, i tifosi rossoneri potranno acquistare le maglie gara con il 20% di sconto.