Il Milan non ha ancora battuto il Benevento nella sua storia

Domani il Milan sfiderà il Benevento al Vigorito per la prima gara del 2021. Gli unici due precedenti non sorridono ai rossoneri: il Diavolo ha affrontato i campani soltanto in due occasioni, nella stagione 2017/18. All'andata, in trasferta, il Milan del neo allenatore Gattuso fu beffato al 95' dal 2-2 di Brignoli, portiere dei giallorossi. Se possibile andò addirittura peggio a San Siro, con lo 0-1 per l'undici di De Zerbi con gol di Iemmello.