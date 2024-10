Il Milan non sorride: quante assenze pesanti contro il Napoli

Il Milan, che ha saltato la sua partita del weekend a causa del rinvio della gara con il Bologna, ora si trova a preparare la prossima partita, il big match contro il Napoli di San Siro che si disputerà martedì sera alle 20.45. I partenopei di mister Antonio Conte si presentano come capolista e soprattutto con ben otto punti di vantaggio sul Diavolo. Per i rossoneri piove sul bagnato perché, oltre ai lungodegenti Bennacer e Florenzi, ci saranno diverse assenze pesanti per Paulo Fonseca.

L'allenatore portoghese dovrà fare a meno, in primis, degli squalificati Theo Hernandez e Tijjani Reijnders che avrebbero dovuto scontare la loro pena sabato al Dall'Ara. A queste due defezioni cruciali si aggiungono anche quelle di tre infortunati: Tammy Abraham, alle prese ancora con l'infortunio alla spalla, Luka Jovic, che verrà valutato domattina per colpa della pubalgia, e soprattutto Matteo Gabbia che questa mattina ha accusato un risentimento muscolare che lo terrà fuori dal big match.