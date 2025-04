Il Milan oggi riprende gli allenamenti: la Pasqua si passa a San Siro

Il Milan è sceso in campo venerdì sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese e ha sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione, un netto 4-0. L'anticipo ha permesso ai rossoneri di godersi il weekend dal divano e di ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni che saranno cruciali. Prima, la sera della domenica di Pasqua, il 20 aprile, alle 20.45 i rossoneri ospitano l'Atalanta a San Siro. Successivamente, mercoledì 23 aprile si giocherà il derby di ritorno contro l'Inter valido per la semifinale di Coppa Italia.

Dopo due giorni di pausa, dunque, il Milan oggi torna in campo a Milanello per una nuova sessione di allenamento. Al momento i rossoneri devono fare a meno di Emerson Royal, Ruben Loftus-Cheek e Kyle Walker che sperano di rientrare prima della fine del campionato. Domani invece sarà l'ultimo giorno di riposo comandato dai dottori per Mike Maignan, dopo il brutto infortunio alla testa di Udine. Le sue condizioni si valuteranno da mercoledì in poi. Quelle di Santiago Gimenez, invece, si inizieranno a esaminare da domani.