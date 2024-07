Il Milan parte per gli Stati Uniti: comincia oggi la tournée estiva dei rossoneri

Oggi il Milan vola - partenza fissata per le 13:45 - alla volta degli Stati Uniti, dove i rossoneri parteciperanno al Soccer Champions Tour 2024. Diverse amichevoli aspettano Fonseca, che in attesa dei rientri dei nazionali e degli innesti dal mercato potrà testare il suo nuovo Milan con avversari di livello: domenica 28 luglio 2024 contro il Manchester City FC a New York City (ore 00.00 italiane), giovedì 1 agosto 2024 contro il Real Madrid CF a Chicago (ore 2.30 italiane) e mercoledì 7 agosto 2024 contro il FC Barcellona a Baltimora, MD (ore 01.30 italiane).



LE AMICHEVOLI

Domenica 28 luglio 2024 - contro il Manchester City FC a New York City, NY (ore 00.00 italiane)

La partita si svolgerà nell'iconico Yankee Stadium, la casa dei New York Yankees, e vedrà i rossoneri sfidare il Manchester City. La speciale partita sottolineerà la partnership del Club con i New York Yankees, che ha unito due dei brand sportivi più iconici al mondo. Una partnership strategica che risulta da una relazione di lunga data tra la Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, azionista di controllo di AC Milan.

Giovedì 1 agosto 2024 - contro il Real Madrid CF a Chicago, IL (ore 2.30 italiane)

AC Milan si recherà a Chicago, Illinois, per il secondo incontro del torneo amichevole, dove i rossoneri affronteranno il Real Madrid nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra AC Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991.

Mercoledì 7 agosto 2024 - contro il FC Barcellona a Baltimora, MD (ore 01.30 italiane)

L'ultima partita del torneo vedrà il Milan affrontare il Barcellona al M&T Bank Stadium di Baltimora, Maryland, in un'area degli Stati Uniti dove il Club mantiene una presenza costante grazie alla sua AC Milan Academy Virginia.