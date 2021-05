Il Milan presenta Maignan: "Un tuffo nella storia prima di scrivere insieme il futuro"

L’AC Milan ha da poco presentato il neo acquisto per la porta, Mike Maignan. Il francese proveniente dal Lille prenderà il posto di Gigio Donnarumma fra i pali. La società pochi minuti fa ha pubblicato delle foto relative a Maignan scattate qualche giorno fa in sede a Casa Milan quando è andato a firmare il contratto che lo legherà alla società rossonera. Il Milan, su Twitter, ha scritto: “Un tuffo nella storia, prima di scrivere insieme il futuro”.

Absorbing the history, ready to defend the future



Un tuffo nella storia, prima di scrivere insieme il futuro #SempreMilan pic.twitter.com/PCtQfAGUdP