Rafael Leao è tornato dalla trasferta con la nazionale portoghese arricchito dal gol segnato alla Bielorussia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan punta molto sull’attaccante ex Lilla, il quale, però, è considerato ancora poco disciplinato (così come Paquetà) da Giampaolo, allenatore perfezionista che cura i particolari e ama il rodaggio lungo per i giocatori.