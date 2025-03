Il Milan ricorda Bruno Pizzul con il racconto "eternamente bello" della finale di Atene del 1994

"Milan-Barcellona, eletta dai tifosi rossoneri come la Partita del Secolo. La meravigliosa Atene e la voce autorevole e garbata di Bruno Pizzul. Un racconto in cui tutto sarà eternamente molto bello. Grazie Bruno, ti sia vicino per sempre il ricordo pieno di stima e rispetto da parte di tutti noi". Così il Milan ha voluto ricordare Bruno Pizzul, scomparso oggi.