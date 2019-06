Il Milan ricorda Johansson: "Ha premiato i rossoneri nel '90, '94 e 2003"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Lennart Johansson, ex presidente della UEFA: "È mancato Lennart Johansson. Il Milan ricorda lo storico Presidente UEFA che ha premiato i rossoneri nel '90, '94 e 2003".

Lennart Johansson, former @UEFA President who handed us three #UCL trophies, has sadly passed away. Our deepest condolences go out to his family and friends



È mancato Lennart Johansson. #ACMilan ricorda lo storico Presidente UEFA che ha premiato i rossoneri nel '90, '94 e 2003 pic.twitter.com/5xEaEX47e2