Il Milan ricorda Kobe Bryant nel giorno del suo compleanno

Il Milan ha voluto ricordare il leggendario cestista Kobe Bryant, grandissimo tifoso rossonero, scomparso tragicamente con la figlia Gianna e altre 7 persone in un incidente con l'elicottero nel gennaio 2020. Oggi sarebbe stato il 45esimo compleanno del fuoriclasse del basket e i rossoneri gli hanno dedicato un post social: "Celebriamo tutti il leggendario Kobe Bryant: Padre, Marito, Campione e molto altro"

Let's all celebrate the legendary Kobe Bryant: Father, Husband, Champion and much more ❤#KobeDay #SempreKobe pic.twitter.com/zjk6nxQIs2