Zancan: "A Theo rinuncerei mal volentieri. Su Leao qualche riflessione potrei farla"

Nel corso del consueto appuntamento con 'Il Calcio è Servito' in onda su SkySport 24, il giornalista Federico Zancan ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro di due pilastri della formazione rossonera: Theo Hernandez e Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni.

"A Theo Hernandez rinuncerei mal volentieri, perché secondo me fai fatica a trovare un terzino così forte con quelle caratteristiche. Leao, sai, arriva qualcuno che ti mette sul tavolo 70-80 milioni di euro, con quei soldi compri l'attaccante, hai comunque due esterni come Chukwueze e Pulisic, magari con quei soldi ti compri anche un terzo da ruotare con questi. E' una riflessione che potrei fare, farei, chiaramente a malincuore".

Quanto è cresciuto Leao in questi ultimi anni al Milan?

"E' cresciuto, non so quanto. Non credo abbia raggiunto il suo potenziale, ma ha un'indole che non so se gli permetterà di raggiungere a peino il suo potenziale. Anche questa è una riflessione che il Milan può fare. Ce hai visto i picchi di talento clamoroso del giocatore, hai visto però anche i limiti. Non lo so se può crescere o se rimarrà in quel limbo lì in cui ti fa vincere una partita e ti fa disperare in altre due. Ho la sensazione che possa rimanere quella cosa lì Leao".