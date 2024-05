Baiocchini: "Settimana scorsa il Milan ha avuto un contatto con Thiago Motta ma le cose non sono andate avanti bene"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, racconta le ultime sul casting del Milan per il nuovo allenatore. Non solo Gallardo, ma anche la situazione di Conceicao, Fonseca e Thiago Motta. Queste le sue dichiarazioni:

"Restano altri nomi, come quello di Conceicao che piace molto alla dirigenza ma che deve risolvere il suo contratto con il Porto a scadenza 2028. C’è Fonseca, che però sembra essere molto vicino ad una permanenza in Francia e c’è Thiago Motta, che piace tanto al Milan. C’è stato un altro contatto la scorsa settimana ma le cose non sono andate avanti bene. È possibile che il Milan debba andare avanti sugli altri profili”.