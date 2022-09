Il Milan ricorda Paolo Rossi: "Sempre nei nostri cuori. Tanti auguri Pablito". Oggi avrebbe compiuto 66 anni

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Il Milan ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter in cui ricorda e fa gli auguri di buon compleanno a Paolo Rossi, ex attaccante fra le altre anche dei rossoneri. La società di via Aldo Rossi scrive: “Sempre nei nostri cuori. Tanti auguri Pablito”. Rossi, scomparso prematuramente il 9 dicembre 2020, era nato a Prato il 23 settembre 1956 e oggi avrebbe compiuto 66 anni.